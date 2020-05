Viterbo, riparte la movida: carabinieri e polizia contro gli assembramenti

Lo ha detto anche il premier Conte: «Non è il momento dei party». E per evitare che la voglia di movida prenda il sopravvento da oggi e per tutto il weekend inizieranno i controlli anti assembramenti.

I carabinieri della compagnia di Viterbo già da questa sera inizieranno servizi mirati per impedire che i ragazzi, presi dall’euforia del momento, non rispettino le norme anti Covid 19 e si avvicinino l’uno all’altro più del dovuto.

I controlli saranno quindi principalmente nel centro del capoluogo, nei pressi dei bar frequentati dai giovani. Ma non solo a Viterbo città, servizi sono stati predisposti in tutta la Tuscia, specie dove i ragazzi solitamente si concentrano.

In campo però non solo i militari dell’Arma. Per evitare gli assembramenti sono state attivate tutte le forze dell’ordine.

Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha inviato, proprio in queste ore, una circolare ai questori in cui raccomanda «il massimo impegno verso l’attività di controllo del territorio». E a chi non rispetterà i divieti arriveranno multe decisamente salate: da 400 a 3. 000 euro.

I controlli, come ha spiegato lo stesso premier Conte, sono necessari per evitare che la curva dei contagi da Coronavirus torni a salire, perché se questo dovesse succedere si tornerebbe direttamente alla fase 1 e a una nuova serrata.

Oltre ai controlli anti assembramento nel weekend le forze dell’ordine saranno anche impegnate a controllare le uscite delle autostrade e i confini regionali. Spostarsi da una Regione all’altra senza un comprovato motivo, infatti, non è ancora possibile. E il rischio di portare il Covid da un territorio all’altro resta ancora molto alto.

Il messaggio per questo weekend da libera uscita è chiaro: sì al ritorno alla normalità ma nessuno pensi che siano saltate le regole di precauzione.

Ultimo aggiornamento: 13:26

