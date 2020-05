Primo consiglio in videoconferenza, blob tra cellulari che squillano e voci fuori campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ahoooo, che fai». Qualche voce casalinga fuori campo. «Giulio c'hai il microfono staccato»: l'indicazione del sindaco Giovanni Arena a Marini e qualche altra cosetta ancora. Il primo consiglio comunale in videoconferenza all'epoca del coronavirus parte alle 15,45 con un po' di inevitabili scosse di assestamento. I primissimi minuti sono così.Voce fuori campo: «Giulio prego». Arena: «C’hai il microfono staccato». Poi si sente suonare un cellulare. Altra voce: «Il segretario è senza microfono».Curiosità: la scritta zoom che impalla Massimo Erbetti, la voce metallica di qualcuno che pare viaggi con modem a 56k, l'unico assente all'appello Fabrizio Purchiaroni.Il presidente del consiglio Stefano Evangelista: «Si sente un certo rimbombo che dà fastidio. Saluto i cittadini viterbesi che stanno seguendo». Il presidente parla dall'aula, si vede dallo sfondo alle sue spalle. E così il segretario generale, mentre Arena dal suo ufficio.Sfondi: dietro la new entry Quintarelli una sfilza di bozzetti della Macchina di Santa Rosa, quadri alle spalle di Erbetti, Micci e Buzzi. Libri dietro a Insogna e Lotti. Il vice sindaco Contardo per un po' sparisce e non si vede, ma il suo lampadario a palla sì.Voce di qualche famigliare di uno dei collegati: «Ahoooo, che fai?». Tutti presenti nell'aula virtuale, ma pure a casa.