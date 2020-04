Consiglio comunale, Frittelli se ne va: «Scelta soffertissima». Nel Pd entra Quintarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patrizia Frittelli se ne va. La consigliera espulsa dal Partito democratico, ed eletta nel gruppo Viterbo dei cittadini, ha dovuto fare «una scelta soffertissima, per la quale sono molto dispiaciuta». Ma necessaria perché il ruolo di consigliere era ormai inconciliabile con quello del delicato ruolo all'ospedale Fatebenefratelli di Roma.«E’ stata una bellissima avventura – dice Frittelli - ma i miei impegni di lavoro, tanto più adesso che è in atto un’emergenza sanitaria, mi condizionano moltissimo sulla mia fattiva presenza. Dunque con molto dispiacere per chi mi ha eletto, per i miei compagni di squadra e per il consiglio comunale tutto, ho preso questa dolorosa decisione».Frittelli lavora infatti fuori sede, è direttore di chirurgia senologica e responsabile Breast unit all’ospedale romano. «Rientro solo il fine settimana – continua - e quest’anno in particolare è stato complicato. Fare il consigliere comunale è una cosa molto importante e non posso dedicargli il tempo necessario. Ho condiviso con il mio gruppo questa scelta e oggi ho formalizzato le mie dimissioni». Frittelli lascia la politica, ma non «la mia città: il mio impegno nel sociale ci sarà sempre. Perché amo Viterbo sono orgogliosa di essere viterbese».Al suo posto subentra Mario Quintarelli, già consigliere comunale, tesserato Pd. Che di fatto riapre tutta la partita degli equilibri interni nel gruppo dei dem. Ma questa è un’altra storia.