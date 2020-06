I rischi delle videoconferenze, in consiglio comunale irrompe bestemmia in diretta: «Porco...»

Bestemmia in diretta durante i lavori del consiglio comunale. Nel corso della seduta mista - parte dei consiglieri in aula, parte a casa in videoconferenza - si è sentita in maniera chiarissima.



Si stava votando per l'anticipazione di alcuni punti all'ordine del giorno, quando a un certo punto, sottovoce ma in maniera netta, a qualcuno è scappato un «porco...». Non si sa chi sia l'autore, una voce comunque maschile, sicuramente nessuna delle persone inquadrate in video in quel momento. Ovvero Ciambella, Cepparotti, Antoniozzi, Caporossi, Bugiotti, Marcoaldi, Merli, Perlorca, Insogna, Serra, Grancini e Delle Monache.



Emblematico però lo sguardo di Merli, che ha sentito bene e sgranato gli occhi Ultimo aggiornamento: 18:28