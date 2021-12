Venerdì 24 Dicembre 2021, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 11:57

«Sono tranquillo, ma fa rabbia». Per l’ormai ex sindaco Giovanni Arena sarà un Natale anomalo e triste, «che non scorderò per tutta la vita». Perché dopo le firme di 19 consiglieri comunali di ieri sera dal notaio, lui cade e decade ufficialmente stamattina, proprio il giorno della vigilia.

Sindaco, i consiglieri hanno appena firmato: che effetto fa?

«Sono amareggiato, ho dato tutto me stesso h24. Penso di aver creato un buon rapporto con i cittadini, anche per il mio modo di fare, in particolare con i giovani. Il mio impegno, anche per queste tensioni continue a volte può essere stato vanificato. Ma con la coscienza sto veramente a posto».

Cosa resta in sospeso?

«Sono amareggiato ma anche preoccupato, perché la fase pandemica di questi due anni credo di averla seguita con concretezza, attenzione e molto riguardo dei cittadini e della loro salute. La mia più grossa preoccupazione è lasciare la città senza governo in un momento di rinnovata diffusione del virus, quando spesso ero intervenuto con ordinanze anche anticipando quelle regionali o governative. Ho ritenuto di mettere sempre al primo posto la salvaguardia e l’incolumità dei cittadini».

I fondi ottenuti andranno in porto?

«I circa 60 milioni tra la rigenerazione urbana, il piano delle periferie e la qualità dell’abitare hanno bisogno di tempistiche ben precise: se non c’è un organo politico amministrativo ritengo che si possa correre il serio rischio di vanificare tutto. Queste valutazioni credo le abbiano fatte quelli che hanno deciso di interrompere il mio mandato. Poi ognuno si prenderà le proprie responsabilità di fronte ai cittadini».

Sono le 20,30 e sono appena usciti tutti dal notaio: lei cosa sta facendo?

«Sono ancora in ufficio, sistemando tutto ciò che era in sospeso, le incombenze. Devo metabolizzare questo dispiacere, questa amarezza. Spero di passare un Natale un pochino più sereno, ma credo che me lo ricorderò per tutta la vita: subire alla vigilia questa situazione mi rattrista perché avevo tanto entusiasmo. Sono sicuro però che sarò pronto per le prossime battaglie, fino a quando il Padreterno mi darà la forza per dare il mio contributo alla città».

Ci sono stati tentativi di riconciliazione dell’ultimo minuto?

«Sì, anche a livello romano, ma questa è una decisione che è stata presa qui a Viterbo dai consiglieri. Una caduta in questa maniera non era mai successa nella storia di Viterbo. C’era stata un’interruzione anticipata con Gabbianelli, solo di qualche mese, perché aveva altre aspirazioni. Ecco, questo mi lascia molto triste e amareggiato».

Un bilancio della sua esperienza da sindaco?

«Ho avuto una consiliatura veramente difficile. Ho dovuto sempre mediare tra partiti molto litigiosi. E poi la pandemia, l’interruzione del Trasporto della Macchina di Santa Rosa, le trombe d’aria, l’attacco degli storni: tante situazioni che altri sindaci fortunatamente non le hanno avute».

I consiglieri l’hanno cercata?

«Da quasi tutti quelli che hanno firmato mi sono arrivati attestati di amicizia e stima. La decisione esula dalla mia persona, la questione è strettamente politica. Mi sono trovato in mezzo a questa situazione e ne pago le conseguenze. Sono tranquillo, ma fa rabbia».