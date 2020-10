Resistere, resistere, resistere. La giunta ha autorizzato il sindaco Giovanni Arena a farlo in merito alla nuova causa intentata da Viterbo Ambiente e Gesenu contro il Comune ed Ecologia Viterbo, che gestisce l'impianto di Casale Bussi. A palazzo dei Priori potrebbe costare oltre 2 milioni di euro, che andrebbero a riversarsi sulla tariffa dei rifiuti. Ma c’è anche il punto politico evidenziato da Giacomo Barelli (Forza civica): «Abbiamo fatto un consiglio straordinario tre giorni fa: perché nessuno ci ha detto niente?».

Il tema è vecchio: il fulcro della vicenda è l’incremento del conferimento dei rifiuti a Casale Bussi da 74 a 98 euro a tonnellata. La citazione in giudizio è stata comunicata al Comune il primo aprile, ma non era uno scherzo. La delibera che consente al sindaco di resistere però è di una settimana fa: il 2 ottobre. «Una considerazione di carattere squisitamente istituzionale: abbiamo fatto un consiglio straordinario sul tema tre giorni fa – dice Barelli – e non ci è stato comunicato nulla, quando avevano già deliberato venerdì scorso. Sindaco, assessore al contenzioso, dirigente: nessuno ci ha fatto presente questa cosa».

La conseguenza di una sconfitta al tribunale di Roma costerebbe cara ai contribuenti. «Il Comune pagherebbe oltre 2 milioni di euro. L’ultima volta il dirigente Eugenio Monaco non ha risposto alla domanda se avrebbe incrementato il fondo rischi per il contenzioso da 8 milioni sulle utenze: dopo averci nascosto il fatto in un consiglio dedicato – continua Barelli - sono stati accantonati i 2 milioni? E perché non siamo stati messi al corrente in aula? E’ stata una scorrettezza, il fatto era fresco di delibera. E se si perde quei soldi influiranno sulla tariffa».

L’affidamento al legale già costa circa 15 mila euro. «Dovevamo parlarne. Viterbo Ambiente resiste ma allo stesso tempo ci chiama in causa , dicendo che se a Ecologia Viterbo vengono accordati questi soldi li deve pagare il Comune. Come vogliono muoversi in sede di bilancio? Di certo – conclude – ne chiederemo conto in consiglio comunale».

