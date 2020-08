© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani la capigruppo, che la minoranza diserterà al completo. La maggioranza deciderà comunque di fare il consiglio sulla piscina giovedì prossimo in prima convocazione. Ieri sera il secondo round in maggioranza: altro faccia a faccia preceduto da schiaffi politici sui social tra il capogruppo di Fondazione, Gianmaria Santucci, e quello di Fratelli d’Italia, Luigi Maria Buzzi. Il sindaco Giovanni Arena però è ottimista: «Mi hanno garantito tutti che voteranno la piscina».Le sorti di Viterbo e Civita Castellana però in qualche modo continuerebbero a essere legate. Le sorti sarebbero infatti state decise a Roma: nel risiko delle candidature a sindaco su vasta scala, hanno vinto i meloniani, con l’esponente della Lega costretto a fare il passo di lato. Dalla situazione emerge anche la debolezza di Forza Italia, cui spetta la presidenza del consiglio. Il tutto con l’impegno di non complicare ulteriormente la partita nel capoluogo, anche se il tutto si traduce nel mettere ancora una volta la polvere sotto al tappeto, pronta a uscire fuori di nuovo alla prima occasione utile.Per il resto, il sindaco è soddisfatto del confronto di ieri. Dove però mancavano diversi big. Per la Lega c’erano il senatore Umberto Fusco e il capogruppo Andrea Micci, per Fondazione Gianmaria Santucci e il presidente Paolo Zappi, per FdI il portavoce provinciale Massimo Giampieri, quello comunale, Vincenzo Fini e l’assessore Laura Allegrini, Giulio Marini per Forza Italia. «La riunione è andata molto bene – dice Arena - abbiamo convenuto di procedere sui punti proposti: destinare il maggior numero di risorse possibili per la manutenzione immediata di verde, strade e pulizia della città».Non solo: al pacchetto già presentato qualche giorno fa, ora aggiunge altri elementi, come «il completamento di opere in attesa da tempo. Penso alla boat di Santa Barbara, insieme alla palestra, e a Sallupara». Inoltre, «con l’avanzo finanzieremo la bretella che collega Santa Barbara alla tangenziale». I primi di settembre al via gli asfalti su frazioni e parte dei Cappuccini, poi tra ottobre e novembre altri due su Ellera, Santa Barbara, Pianoscarano, per un totale di 2,3 milioni.Santucci e Buzzi ieri se se le sono date di santa ragione sui social. «Con Santucci ci conosciamo troppo bene, ho voluto sottolineare questo suo atteggiamento un po’ aggressivo. Ha detto che ce l’aveva con Marini, poi alla fine ci hanno scherzato sopra. Finalmente si è creato il clima giusto, questo mi interessava. Mi sono raccomandato: se c’è qualcosa che non va me ne parlino subito».Fiducia in vista in aula? «Assolutamente no – continua Arena - porteremo i due punti che mancavano, cioè piscina e derivati». In prima o seconda convocazione? «In prima». Voteranno o ci sarà il bis dell’altra volta? «Ho l’impegno da parte di tutti i partiti di concludere l’ordine del giorno».Infine il rimpastino. «Mi sono impegnato a verificare la possibilità di fare modifiche per creare una sinergia migliore tra assessori e dirigenti - conclude - si tratta di piccoli spostamenti tra deleghe assessorili e competenze dirigenziali».