Consiglio comunale resta in modalità video. La minoranza: «Così gettone di presenza assicurato»

Martedì 2 Novembre 2021, 11:19

Sempre e solo in modalità mista. Il consiglio comunale è stato convocato, anche oggi, in seduta ordinaria a palazzo dei Priori alle ore 9,30. Ma sulla non presenza alza la voce uno dei consiglieri. «Nell'ultima riunione dei capigruppo ho ribadito che, come avviene in tutta Italia, si poteva tornare alle sedute con il 100 per cento in aula, con Green pass. Come avviene anche nelle aule parlamentari con presenza piena, nei luoghi di lavoro o nelle scuole. Invece qui non accade»: così Giacomo Barelli (Forza civica-Azione).

La modalità mista, come avviene da un anno e mezzo, prevede alcuni consiglieri fisicamente in aula (mai più di una decina) mentre gli altri partecipano in videoconferenza. Va rilevato che così i consiglieri hanno il gettone di presenza assicurato. «Io ho trovato grande disponibilità dal presidente Stefano Evangelista sul tema - aggiunge Barelli - ma poi si è deciso di non decidere. In questi mesi ci si poteva attrezzare con pareti divisiorie, spendendo poche centinaia di euro. Invece c'è chi pensa che sia più comodo così, soprattutto la maggioranza che deve assicurare il numero legale. Ma da casa non c'è la stessa attenzione dei consiglieri quando sono presenti».

Nella stessa modalità mista il consiglio è convocato poi nei giorni 4 novembre alle ore 15,30; il 9 novembre alle ore 9,30; il 18 novembre alle ore 15,30; fino al 23 novembre 2021 alle 9,30. Come da comunicazione del presidente del consiglio. «Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19 - informa il Comune - si ricorda che le sedute non saranno aperte al pubblico. I lavori saranno trasmessi via streaming sul canale istituzionale YouTube, al sito istituzionale www.comune.viterbo.it nella sezione Servizi online».