Quattro sedute di commissione e cinque di consiglio comunale. La maratona per l’approvazione del bilancio partirà lunedì prossimo per concludersi giovedì 29 – salvo imprevisti – ovvero due giorni prima del termine ultimo consentito dal governo, che aveva concesso la proroga proprio all’inizio del mese.

Viterbo, due bilanci in un mese? Il Pd: «Impossibile, Contardo non sa quello che dice»

Sono tanti i passi da compiere prima che si arrivi al via libera sul documento di previsione, che di fatto potrà prevedere solo gli ultimi due mesi dell’anno. Ecco il primo round: l’esordio sarà lunedì alle 10 con la seconda e quarta commissione congiunta. Scopo, decidere la destinazione dei fondi dell’imposta di soggiorno. Mercoledì alle 10 in seconda arriveranno invece il Dup e il bilancio vero e proprio, con discussione in prosecuzione anche il giorno successivo. Venerdì invece si andrà in terza per l’individuazione di aree e immobili da alienare e la determinazione dei prezzi di cessione.

Sabato è il limite per il deposito del bilancio e dei suoi allegati, poi se ne riparlerà martedì 20 alle 9,30 con la prima seduta di consiglio comunale, quando imposta di soggiorno e beni da alienare dovranno avere l’okay dell’aula. Il giorno dopo il dibattito e l’approvazione del Dup e quello dopo ancora – giovedì 22, sempre alle 9,30 – la presentazione del bilancio di previsione nella sala d’Ercole.

I consiglieri avranno poi poco tempo per presentare gli emendamenti, da inviare tramite pec: il termine ultimo è domenica 25 alle ore 15. E poi si tornerà in aula per il rush finale: mercoledì 28 alle 9,30 il dibattito generale e l’esame degli emendamenti, giovedì 29 alla stessa ora la conclusione dell’esame delle proposte migliorative e l’approvazione dell’atto.

Finita? Non è detto: a breve si potrebbe ricominciare tutto daccapo. Su queste colonne infatti l’assessore Enrico Maria Contardo ha manifestato l’intenzione, condivisa con la maggioranza, di approvare entro novembre pure il bilancio 2021, che in questo caso sarebbe veramente di previsione. Anche se dalla minoranza le perplessità sono piovute copiose.

