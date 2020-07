© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corpo A3 di Belcolle, riparte il cantiere. Dopo il brusco stop del mese di novembre 2019 i lavori riprenderanno il 27 luglio. «La riattivazione del cantiere - spiega la Asl di Viterbo - è stata resa possibile a seguito dell’accordo di conciliazione sottoscritto l’8 luglio, nel Tribunale di Viterbo, dalla Asl di Viterbo e dall’associazione temporanea di impresa, formata da Salc Spa e da Ircop spa».L’accordo di conciliazione arriva 8 mesi dopo la risoluzione contrattuale dell’azienda sanitaria, per grave inadempimento, nei confronti dell’appaltatore dei lavori di completamento del Corpo A3 di Belcolle.Le motivazioni della decisione riguardavano il mancato rispetto dei termini contrattuali nell’andamento dei lavori. Un ritardo, per Asl, gravemente pregiudizievole per la realizzazione delle opere, nei tempi e nei modi previsti dal contratto di appalto e dal progetto esecutivo.«Considerando l’importanza e il valore strategico del completamento dell’ospedale di Belcolle, l’Azienda si è trovata nelle condizioni obbligate - spiegò l’azienda - di porre in essere la risoluzione contrattuale in danno, nonostante i tentativi messi in campo dalla direzione dei lavori per richiamare l’impresa appaltatrice ad effettuare tutto quanto necessario a garantire la puntuale prosecuzione del cantiere». Da novembre però sono stati fatti passi avanti e le parti, grazie anche alla nomina di un tecnico che ha avvito la costruzione di percorso condivo, hanno trovato un accordo per chiudere l’iter giudiziario.«L’accordo siglato nei giorni scorsi in Tribunale - afferma la Asl - sancisce un punto di incontro tra le parti le quali, pur ritenendo di aver operato correttamente, hanno rinunciato alle proprie ragioni, reputando prioritario l’obiettivo di riavviare il cantiere di una opera pubblica così strategica per la provincia di Viterbo, come il completamento dell’ospedale di Belcolle, condividendo specifici aspetti tecnici, economici e temporali, che sono parte integrante dell’accordo siglato».Il cantiere del Corpo A ripartirà lunedì 27 luglio. «L’obiettivo - concludere - è raggiungere un così importante risultato in tempi certi, per l’intero territorio e per i cittadini della Tuscia».