«Basi buone, adesso aspettiamo di vedere che cosa succederà nelle prossime settimane». Bicchiere mezzo pieno per Giancarlo Bandini, segretario di Confimprese, dopo l’incontro di lunedì tra le associazioni di categorie da una parte, il sindaco Giovanni Arena e l’assessore allo sviluppo economico Alessia Mancini dall’altra.«Positivi gli interventi su Tosap e zona a traffico limitato – continua Bandini – c’è stata la volontà di tutelare le categorie più colpite. Bar e ristoranti stanno lavorando al 30% delle loro possibilità. Dovranno continuare così forse per mesi, alcuni hanno deciso di restare addirittura chiusi per mettere in sicurezza futuro e dipendenti. Adesso bisogna tenere la barra dritta e continuare su questa linea».Continuità che passa dal capitolo tasse, con il sindaco Arena che si è preso l’impegno di intervenire sulla questione (già posticipata quella sulla pubblicità e la rata in scadenza a marzo sulle morosità) e sulla quale parla Luigia Melaragni, segretaria CNA.«Abbiamo battuto particolarmente sulla Ta.ri che, per le attività di ristorazione, va ridotta sensibilmente – spiega -. Le proposte di intervento dell’amministrazione vanno di pari passo con quelle che abbiamo messo sul tavolo nei mesi scorsi. Anche per gli orari, le rassicurazioni sul fatto che non ci saranno limitazioni aumentano fiducia e possibilità di ripresa. Da mesi il clima non era così collaborativo, nelle prossime settimane continueremo a incontrarci per aggiustare il tiro».Fermo restando che nessuna tra le associazioni di categoria si aspetta passi indietro: piuttosto misure di sostegno maggiore che non tocchino solo la ristorazione ma l’intero comparto commerciale. «Sindaco e assessore Mancini hanno risposto alle nostre richieste – spiega Vincenzo Peparello, segretario di Confimprese –. Sedersi tutti quanti intorno a un tavolo è stato un primo passo importante per uscire da una situazione che richiede, in primo luogo, interventi netti e buonsenso. Ci hanno assicurato che metteranno in campo tutte le forze a disposizione per i prossimi mesi. Porteremo altre proposte e intanto faremo attenzione che quanto promesso venga rispettato in pieno»