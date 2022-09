Domenica 4 Settembre 2022, 05:45

Si alza il sipario e la Viterbese torna in campo contro una squadra piena di incognite. Avellino, stadio Partenio ore 17,30, la squadra allenata dal Giacomo Filippi esordisce in campionato in campo neutro contro la neupromossa Giugliano. I campani, che tornano nel calcio professionistico dopo diversi anni, hanno disputato un precampionato in chiaroscuro, cambiando anche diversi giocatori rispetto alla squadra dello scorso anno.

"La Viterbese è pronta - ha detto l'allenatore Giacomo Filippi - anche perché in questi cinquanta giorni abbiamo lavorato bene. Dobbiamo entrare nell'ottica campionato e pensare cioè che dobbiamo raccogliere punti in ogni partita per arrivare quanto prima a quella quota in classifica che ci permetterebbe di stare un po' sereni. Il Giugliano è una neopromossa, che ha gli stessi nostri obiettivi e per questo dovremmo lottare su ogni pallone. Sono comunque fiducioso perché ho visto bene i ragazzi. Il mercato si è chiuso bene, abbiamo centrato le uscite ma soprattutto le entrate riempendo tutte le caselle".

La Viterbese scenderà in campo con il classico 3-4-2-1 adottato già dai primi test precampionato, a centrocampo verrà quindi confermata la coppia formata da Megelaitis e Mbaye. Mentre in avanti Mungo e Volpicelli agiranno dietro la punta centrale Polidori. L'ultimo arrivato Alessandro Marotta dovrebbe partire dalla panchina per entrare poi probabilmente nella ripresa, nel caso in cui la squadra gialloblù avesse bisogno di rinforzare il reparto avanzato. Sempre nel secondo tempo molto probabile l'ingresso del giovane Simone D’Uffizi, sempre nei test precampionato ha destato un'ottima impressione quando è entrato in campo e quindi potrebbe risultare estremamente utile nel caso in cui la Viterbese avesse bisogno di un cambio di passo nella parte finale della partita.

"Sarà una partita molto combattuta - ha detto il tecnico campano Raffaele Di Napoli - la Viterbese è una squadra di categoria e molto esperta. Abbiamo grande rispetto per i nostri avversari".

GIUGLIANO (3-5-2): Viscovo; Zullo, Poziello, Scanagatta; Rondinella, De Rosa, Ceparano, Gomez, D'Alessio; Nocciolini; Piovaccari. A disp. Sassi, Biasiol, Berman, Gladestony, Oyewale, Salvemini, Felippe. All. Raffaele Di Napoli VITERBESE (3-4-2-1): Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Semenzato, Mbaye, Megelaitis, Andreis; Volpicelli, Mungo; Polidori A disp. Bisogno, Vespa, Riggio, Santoni, Aromatario, D'Uffizi, Manarelli, Marotta, Di Cairano, Nesta, Sorrini, Simonelli. All. Giacomo Filippi ARBITRO: Niccolò Turrini di Firenze