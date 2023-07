Coltello e spray al peperoncino per "affrontare" un gruppo di giovani, denunciato

Coltello in mano e spray al peperoncino per affrontare un gruppo di giovani, denunciato un 45enne. Nella notte scorsa i carabinieri di Viterbo sono intervenuti in piazza Martiri d’Ungheria, dove hanno fermato un uomo che davanti a un gruppo di giovani ha estratto coltello da cucina e lo spray al peperoncino.

I militari, dopo averlo bloccato, lo hanno denunciato per getto pericoloso di cose, nonché porto di armi o oggetti atti a offendere, sottoposti a sequestro.