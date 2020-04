Civita di Bagnoregio tra le bellezze d'Italia, testimonial in tv per l'internet ultraveloce della Tim

Ultimo aggiornamento: 20:31

Spot in tv, la Tim per parlare dell'arrivo della fibra in altri 700 comuni italiani ha scelto anche(Viterbo).L'immagine di uno dei borghi più belli d'Italia, da qualche giorno, è entrata a far parte dei nuovi spot pianificati sulle principali emittenti tv per raccontare l’arrivo della connessione ultrabroadband in altri 700 comuni italiani. E tra le cartoline fotografiche scelte, c'è appunto quella di Civita di Bagnoregio, meta super gettonata dai turisti nel Viterbese, con un sottofondo musicale in stile “Intervallo” che descrivono l’arrivo della copertura informatica.Tim “accende” i panorami di una selezione di comuni distribuiti tra Nord, Centro e Sud dell’Italia. Il claim finale “E andiamo avanti” testimonia l’impegno dell'azienda telefonica, che accelera sul piano di copertura di banda ultralarga per raggiungere più famiglie e imprese con la fibra e l’internet veloce.