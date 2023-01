Cade nel bosco mentre è in sella alla bici, ciclista soccorso da vigili del fuoco e polizia

Cade nel bosco mentre è in sella alla bici, ciclista soccorso dagli agenti della Volante di Viterbo.

Lo scorso sabato mattina gli agenti della Squadra Volante, insieme agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti per il salvataggio di un ciclista, caduto in un sentiero sul Monte Fogliano. Lo sportivo stava affrontando un percorso nei boschi con la sua mountain bike quando, lungo una ripida discesa, è caduto procurandosi contusioni alla zona addominale e al bacino, tanto da non riuscire a rialzarsi.

L'amico che era con lui ha chiamato subito i soccorsi. I poliziotti lo hanno raggiunto lungo la strada che da San Martino al Cimino conduce a Caprarola. dopo essersi addentrati nella boscaglia per raggiungere il ferito (era a oltre 4 chilometri dalla strada asfaltata). A causa delle difficoltà del fondo, il ciclista è stato prima posto sulla barella e poi portato a braccia dagli agenti, per un tratto del sentiero fino a raggiungere un’unità fuoristrada dei vigili del fuoco.

Il ferito è stato poi caricato sul mezzo e condotto sulla strada principale, dove lo aspettava l’unità medica del 118 per il primo intervento e per il successivo trasporto presso il pronto soccorso di Belcolle.