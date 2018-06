Viterbo. Centrodestra avanti senza stravincere e il Pd si ritrova al capolinea

di Carlo Maria Ponzi

Il voto del 10 giugno ovvero il racconto horror (almeno per gli sconfitti) che i viterbesi hanno consegnato alle urne. Un primo dato va rilevato subito: il partito egemone si è confermato quello dell’astensione che ha toccato quota 37,03, il che vuole dire che un viterbese su tre è rimasto a casa. Chi non ha voluto mancare all’appuntamento con la cabina elettorale ha premiato l’alleanza di centrodestra capitanata da Giovanni Arena (40,22%) che ora attende al ballottaggio del 24 giugno Chiara Frontini (17,55%).



Arena ha vinto, ma non stravinto, avendo ricevuto meno consensi rispetto alla somma (44,74%) delle liste che lo hanno coadiuvato nella corsa. Forza Italia (13,99%) ha riconquistato la golden share della coalizione, a tutto scapito di una Lega in affanno (12,47%) che non è riuscita a bissare il botto delle Politiche del 4 marzo (19,31% alla Camera e 20,20% al Senato); Fratelli d’Italia hanno migliorato le performance (13,43%) rispetto sia alle politiche (9,38% alla Camera) o alle comunali di cinque anni fa (8,07%); Fondazione di Giammaria Santucci si assesta sul 4,85% (5,71% nel 2013).



Ha vinto, anzi stravinto Chiara Frontini (liste civiche “Viterbo Venti Venti” e “Viterbo Cambia”). Già assessore nel centrodestra pre-Michelini: una campagna elettorale pirotecnica e di notevole visibilità le ha consentito di passare dal 3,4% di un lustro fa all’attuale 17,55.



Tra gli sconfitti senza se e senza ma bisogna additare il Pd, che paga la divisione in due tronconi: Francesco Serra (10,94%), Lisetta Ciambella (10,88%), per appena venti voti. Quest’ultima inanella, dopo la cocente delusione patita alle regionali, un altro flop. Non causato solo dalle convulsioni piddine, piuttosto dal non aver percepito in tempo che doveva evitare di esporsi al tiro al piccione di elettori alquanto delusi (eufemismo) dell’amministrazione uscente che l’ha vista nel ruolo di vicesindaca di Leonardo Michelini.



Dopo i vincitori e gli sconfitti, un accenno ai delusi. Il Movimento 5 Stelle (6,71% con Massimo Erbetti) ribadisce che, in mancanza di un solido radicamento, gode dell’onda lunga solo in tornate legate alle istituzioni regionali e/o nazionali. Filippo Rossi (8,15%) va meglio delle liste che lo hanno sostenuto (“Viva Viterbo”, 4,23%; “Area Civica”, 2,42%) ma non riesce a ripetere l’exploit dell’esordio del 2013 (9,69%).



Il resto dei contendenti testimonia la propria partecipazione alla contesa non oltrepassando l’asticella del 5%: Claudio Taglia, 3,13% con “CasaPound” e “Viterbo in musica”; Paola Celletti, 2,37%, con “Lavoro e beni comuni”.

