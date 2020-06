«Basta, domani mattina porteremo le ultime fatture dal commercialista che inizierà la procedura per la chiusura della società. Il futuro? Ancora non so che cosa faremo ma così non si può più andare avanti». Sei anni dopo ‘pinsa romana’ in via della cava spegne la luce. Un’altra chiusura a pochi giorni da quella del Blitz di Maurizio Ferri che fa rumore e sgretola ulteriormente il tessuto connettivo del centro storico.

Cecilia Terzoli, che la ‘pinseria’ l’ha aperta per dare in primo luogo un avvenire al figlio, è un pugile con le ginocchia ancora solide alla vigilia dell’ultimo round. Dentro: un misto di sentimenti contrastanti tra delusione e rabbia che si materializza in un gancio sferrato al volto di Palazzo dei Priori.

«Il Comune ha delle grandi responsabilità sulla nostra decisione. La richiesta per l’occupazione del suolo pubblico che abbiamo presentato, con i crismi di un progetto, è stata infatti cestinata – spiega Terzoli – e sapete il motivo? C’è stato risposto che non siamo attività di somministrazione e quindi non ci spetta, ma si vede che le regole valgono solo per alcuni».

Se la prende anche con i colleghi Terzoli, ai quali rimprovera uno scarso senso di solidarietà: «Ognuno pensa troppo per sé, senza capire che se non si costruisce una diga tutti insieme, dal diluvio non si salva nessuno». Poi torna ad attaccare la squadra Arena, bocciata all’esame dei fatti. «Parlano, promettono ma non mantengono – continua – perché avere uno spazio esterno, anche piccolo, avrebbe garantito un minimo aumento degli incassi. Dopo tre mesi di fermo e davanti a una crisi economia che si annuncia pesantissima, anche poche decine di euro fanno la differenza. Un concetto che probabilmente è alieno a questa politica».

La notizia della chiusura di "pinsa romana", si è diffusa immediatamente in città. Per dare un’idea basta dare uno sguardo alle condivisioni sotto il post pubblicato sulla pagina Facebook dell’azienda: alle ore 18 di ieri erano quasi 500. «I nostri clienti sono gli unici a cui dobbiamo dire grazie – conclude Terzoli -. Per sei anni ci hanno accompagnato in questa avventura, dimostrando di apprezzare lavoro, qualità e impegno. Tanti ci hanno chiamato, tanti ci hanno fatto sentire meno soli. Tanti, tranne il Comune che ci ha abbandonati».





