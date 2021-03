Apre la nuova area commerciale in zona rossa, la rabbia del centro storico: «Tutti i negozi accesi»

Luci accese in segno di protesta. «Oggi a giudizio di moltissimi cittadini - afferma Gaetano Labellarte dell'associazione Facciamo Centro - si è verificato un fatto davvero increscioso e gravissimo. Si è tenuta l'inaugurazione di un centro commerciale in pompa magna con tanto di autorità e comuni cittadini creando assembramento palese in spregio alle regole anticovid, decretato con la zona rossa».

All'inaugurazione erano presenti il prefetto Giovanni Bruno e il sindaco Giovanni Arena. Facciamo Centro si riferisce all'inaugurazione del nuovo centro commerciale Globo, il cui taglio del nastro è avvenuto proprio questa mattina. «Nella giornata che commemora le vittime del Covid questo è stato un affronto al buon senso - dice ancora - proprio da chi avrebbe dovuto disporre controlli serrati. Mentre tutti gli esercizi sono rimasti a osservare le regole, sono rimasti beffati dal tutto questo scempio. Siamo in attesa che le autorità sanitarie e le forze dell'ordine prendano provvedimenti».

Gli aderenti all'associazione Facciamo centro, in segno di sdegno, sabato accenderannole vetrine pur rimanendo chiusi per osservare diligentemente le regole.

