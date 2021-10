Centro estetico? No, casa d'appuntamenti in centro. I carabinieri denunciano coppia di cinesi

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 11:44

Una casa di appuntamenti, più che un centro massaggi. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Viterbo, con i collghi del Nas di Viterbo, dopo lunghi appostamenti in zona hanno individuato in pieno centro un centro estetico e massaggi, gestito da due coniugi cinesi.

Dalle osservazioni e dalle frequentazioni i militari hanno subito riscontrato sospetti che all'interno accadesse anche altro. Così ieri hanno effettuato un accesso con i Nas ipotizzando un’ ispezione igienico-sanitaria. Una volta dentro hanno riscontrato lo sfruttamento della prostituzione di una loro concittadina.

Nei successivi controlli è emerso che l’attività era sprovvista di qualsiasi permesso per un centro estetico e di massaggi. I carabinieri hanno quindi denunciato i due gestori dell’appartamento per sfruttamento della prostituzione e per esercizio abusivo dell’attività di estetista;.

Elevata inoltre una sanzione da 3.000 euro e inoltrata al Comune di Viterbo e alla Asl la proposta di chiusura del centro.