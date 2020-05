© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Agire subito o il centro muore». Misure straordinarie, lungo un arco temporale che va dai 2 ai 4 mesi, per tassazione, ztl, strisce blu e sosta al parcheggio del Sacrario da trasformare, in parte, in zona gratuita. È la ricetta di Confesercenti perpost emergenza.Più della metà quelle in difficoltà. Il 20%, quelle che rischiano di non riaprire o che potrebbero decidere di non farlo dopo l’estate, autentico banco di prova per un settore stressato e, nei prossimi mesi, senza il rifornimento, contenuto ma importante in questo momento, del turismo: eroso e quasi scomparso dalle agende di alberghi e B&B, con le prime prenotazioni che portano la data di luglio inoltrato.Il caos, e le poche certezze, intorno alle riaperture del 18 maggio, non possono essere, secondo il segretario di Confesercenti Vincenzo Peparello, una scusa per rimandare ulteriormente le misure. «Dobbiamo farci trovare pronti perché qui, senza una programmazione, si rischia di assistere a un dramma – dice-. Le aziende hanno bisogno di carburante per ripartire. La tassazione va dilazionata nel tempo e rimandata quanto più possibile. Una volta puntellate le basi, bisogna riportare gente in centro. Il parcheggio è da sempre uno scoglio: se la sospensione del pagamento all’interno delle strisce blu non è ipotizzabile per ragioni di bilancio, si può pensare a una fascia oraria gratuita».Stessa cosa per il parcheggio del Sacrario, dove l’idea delle associazioni di categoria balla tra una porzione esente dal pagamento nell’ordine di un quarto dei posti o, in alternativa, gratuità per la prima ora o frazione.«L’intera idea di commercio va rivista – spiega la presidente di Rete impresa Alessandra Di Marco -. C’è bisogno di linee guida che, a pochi giorni dalla possibile riapertura, ancora non abbiamo. Inoltre, di una nuova visione di centro storico: c’è da rimettere in piedi un sistema che l’epidemia ha danneggiato e le cui conseguenze potrebbero durare lungo».Per Confesercenti, una nuova visione passa da una rinnovata scoperta del centro con un piano ad hoc per le ztl. «Anche qui l’ipotesi è quella di una maggiore elasticità – conclude Peparello -. Ma serve progettualità e un tavolo per garantire la sopravvivenza a tutte le categorie merceologiche».La zona a traffico limitato è infatti campo di battaglia tra le imprese, con una parte del settore abbigliamento che spinge verso la sospensione e l’anima della ristorazione che, invece, chiede un intervento in senso opposto per garantire l’utilizzo dello spazio esterno, incrementato e anche diurno, per limitare le perdite imposte dal distanziamento sociale