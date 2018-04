«Viterbo, quel cavalcavia si sbriciola». La denuncia corre sui social

di Federica Lupino

Viterbo, città delle buche. Ma se le strade stanno messe male, i cavalcavia non godono affatto di buona salute. Come quello della Teverina che sovrasta il semianello - circonvallazione Giorgio Almirante. La struttura, che ogni giorno sorregge il passaggio di migliaia tra auto e veicoli pesanti, si sta sbricilando.



Le immagini e il video postati sulla pagina Facebook di “Viterbo Civica” sono un pugno allo stomaco: i muretti del sovrappasso hanno ormai perso quasi per intero la copertura in cemento e mostrano, nudi ed esposti alle intemperie, ossia alla ruggine corrosiva, le intelaiature in ferro.



Basta un minimo di sollecitazione e i pezzi cadono al suolo. E pensare che, era luglio dello scorso anno, per lo stesso problema il cavalcavia era rimasto chiusto (così come la strada sottostante) per un giorno. Il Comune aveva effettuato la manutezione e il percorso era stato riaperto. Ma, a quanto pare, la struttura necessita di interventi ben più consistenti di quelli che possono essere effettuati in poche ore.

4 Aprile 2018



