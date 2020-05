«La verità è che il sistema va cambiato: anche se ognuno ha fatto la propria parte, i soldi non sono ancora arrivati. Questa crisi è l’occasione per rivedere procedure studiate in altri tempi e che ora, in una fase di emergenza senza precedenti, si rivelano superate». Sulla cassa integrazione in deroga, dopo l’intervento del direttore dell’Inps di Viterbo, Vittoria Romeo, il segretario della Cisl, Fortunato Mannino, chiarisce: «Abbiamo sempre riconosciuto il grande lavoro messo in campo dall’istituto nazionale di previdenza, anche a livello locale. Ma rimane che solo il 10% di chi ha diritto alla cig in deroga ha ricevuto l’assegno. E non è colpa di nessuno: ripeto, sono le procedure da cambiare».

L’ultima segnalazione arrivata a Mannino è di ieri: un’azienda del settore turistico di Montalto di Castro ha contattato la Cisl per avere notizie su che fine avessero fatto i pagamenti. “Parliamo di 20 dipendenti che non hanno ancora ricevuto un euro. E questo è solo un esempio: su una platea di aventi diritto di circa 8mila lavoratori, solo una minima parte ha avuto qualcosa. Parliamo di migliaia di famiglie in difficoltà”, racconta.

Se per la cassa integrazione ordinaria non si sono sollevate critiche, il dito è puntato su quella in deroga. L’Inps di Viterbo ha specificato che, al 14 maggio, sono arrivate 3124 richieste dalla aziende e sono 3108 quelle chiuse. Per i pagamenti, tra tutte le tipologie di ammortizzatori sociali, l’istituto ha erogato 9.294 mensilità afferenti ai mesi di marzo e aprile per un importo totale complessivo di 4.519.120,14 euro.

“E i numeri sono questi, ma restano da pagare le cig in deroga. Riconosciamo - specifica il segretario della Cisl - la velocità della Regione Lazio nel trasmettere le domande lavorate e l’impegno dell’Inps a eseguire in tempi brevi quanto di propria competenza. Ma poi ci sono i tempi tecnici dei mandati di pagamenti. Ora, la Regione ha garantito che entro la fine del mese i soldi arriveranno. Siamo fiduciosi che sia così. Adesso le persone hanno bisogno di risposte, non di polemiche. E il sindacato, in una fase tanto critica, è a disposizione per superare i problemi”, aggiunge Mannino.

La proposta è collaborare per ridisegnare lo strumento della cig in deroga in modo che i soldi in tasca ai lavoratori arrivino in tempi più brevi. “La Cisl è pronta a dare una mano, non perdiamo questa occasione”, conclude.

