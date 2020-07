Estate rovente al carcere di Mammagialla, aggrediti quattro agenti in due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diventa rovente l’estate nel carcere di Mammagialla, a Viterbo: aggrediti 4 agenti in due giorni. «Ci sono alcuni detenuti ingestibili, con problemi psichici che li rendono aggressivi e poco inclini al rispetto delle regole penitenziarie - denunciato i sindacati della polizia penitenziaria Sinappe, Uspp, Cnpp, FpCgil, Sippe e Uilpa - e ieri sera un recluso egiziano, con problemi di autolesionismo continuo, con il suo sangue ha sporcato la maglietta di un agente. Che per evitare ulteriori gesti era costretto a bloccarlo sulle braccia».Per un altro detenuto questa mattina «per problemi simili, ancora più aggressivo, per bloccarlo alcuni agenti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Un altro ieri mattina - aggiungono i sindacati - ha tentato un'aggressione ad un agente intento a svolgere la battitura delle grate della finestra».Domani si terrà una riunione al Dap con il capo Petralia per discutere delle nuove modalità di custodia. I sindacati avvertono: «Il carcere e praticamente diventato ingestibile per colpe ben chiare, non escludiamo forme di protesta».