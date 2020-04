Viterbo, lutto tra i carabinieri: è morto il comandante Augusto Gioiosi

Lutto nell'Arma dei carabinieri, comando provinciale di Viterbo. E’ morto improvvisamente il luogotente Augusto Gioiosi. E' stato ritrovato senza vita oggi, probabilmente stroncato da un malore mentre era nel suo giardino.



Gioiosi, 57 anni, era il comandante del nucleo informativo di Viterbo. Il militare è stato trovato morto nel primo pomeriggio. Inutili i soccorsi del personale medico del 118 giunto sul posto.



Un mesaggio di cordgolio è arrivato nel pomeriggio al sindaco di Viterbo, <giovanni Arena. «Lo conoscevo da tanti anni. Una morte che lascia tutti senza parole. Senza parole anche l’assessore Elpidio Micci e gli abitanti di Grotte Santo Stefano, residenza del nostro concittadino. A nome mio e dell’amministrazione comunale, rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia Gioiosi per la dolorosa e prematura scomparsa del loro caro».



«Un evento tragico e inaspettato che ci lascia increduli. Ricordiamo Gioiosi per il suo puntuale impegno sul territorio e la sua affabilità. Giungano ai i suoi cari le nostre più sentite condoglianze», ha scritto il senatore Umberto Fusco del gruppo Lega Viterbo.



«Lascia un vuoto immenso l'improvvisa scomparsa di Augiusto Gioiosi, aggravata dal distanziamento sociale di queste emergenza sanitaria. Resta un esempio per tutti noi e per la sua famiglia che ha avuto la fortuna di viverlo. Giungano ai suoi familiari le più sentite condoglianze»: il messaggio di Luisa Ciambella, consigliere comunale del Partito democratico.











Ultimo aggiornamento: 20:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA