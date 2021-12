In trasferta da Viterbo a Capranica con mezz'etto di marijuana, denunciato

In trasferta da Viterbo a Capranica con mezz'etto di ​marijuana, giovane denunciato.

I carabinieri della stazione di Capranica, durante un servizio perlustrativo per prevenire reati di spaccio e di criminalità, hanno sorpreso un giovane di Viterbo a Capranica, in possesso di diversi grammi di marijuana. Immediatamente è stata perquisita anche la sua abitazione ed a seguito delle attività è stato trovato in possesso di un totale di 53 grammi di marijuana divisi in due distinte confezioni in cellophane. Il giovane è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.