Lunedì 2 Gennaio 2023, 06:50

Ristoranti, bar e alberghi: confermate le previsioni della vigilia. Nella notte che ha dato il benvenuto al 2023 locali fuori le mura e del centro hanno registrato il tutto esaurito con tanta gente in strada fino a tardi, qualcuno oltre le 2 quando la festa è stata dichiarata ufficialmente conclusa.

I tre concerti organizzati a piazza San Faustino, piazza della Repubblica e Fontana grande, hanno richiamato famiglie viterbesi che avevano deciso di trascorrere il cenone in casa e centinaia di turisti (nella stragrande maggioranza italiani) arrivati in città già da venerdì pomeriggio. Più apprezzato, da chi è sceso in piazza, l’appuntamento di piazza Fontana grande, seguito da quello in piazza della Repubblica e dalla location di San Faustino, la più discussa dopo la polemica scoppiata con gli ambulanti (e la più difficile per la posizione distante dal centro). Circa 3.700 le presenze sulle tre location, secondo gli organizzatori.

Nel complesso, il Capodanno che segna il ritorno del brindisi collettivo a suon di musica nelle piazze dopo le restrizioni imposte per la pandemia va in archivio con un discreto livello di gradimento ed un successo in termini numerici. Numeri che sono rimasti alti, per i ristoranti ed i bar che hanno deciso di tenere la saracinesca alzata, anche nella giornata di ieri. Difficile trovare un tavolo senza prenotazione in centro.

Soddisfatti gli operatori che vedono in questo modo riscattata la delusione per il flop natalizio. Operatori che ora aspettano il ponte dell’Epifania per chiudere in bellezza il ciclo delle festività. Il calendario, anche stavolta, darà una mano a albergatori, titolari di b&b e a tutto il settore dell’accoglienza. Presenze sono attese già dalla sera di giovedì e per tutto il weekend.