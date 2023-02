Domenica 26 Febbraio 2023, 06:00

Uno sponsor di peso per la candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura 2033. Nel comitato promotore entra ufficialmente il Fai. L’invito è partito dalla sindaca Chiara Frontini ed è stato accolto senza un attimo di esitazione dal presidente Marco Magnifico, ieri, sul palco del teatro Unione, in occasione della seconda e conclusiva giornata del congresso nazionale dei delegati e dei volontari dell’associazione che si occupa della salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

“Sarà un onore per noi – ha detto Frontini nel suo intervento - se vorrete accettare di far parte del comitato promotore locale, magari attraverso le vostre articolazioni provinciali che hanno avuto un ruolo fondamentale nell’organizzazione di questo evento. Auspico che tornerete quanto prima a Viterbo e che il vostro contributo sia fattivo e pieno di contributi per quella che per noi rappresenta una sfida importantissima, che non è solo quella della candidatura a capitale europea della cultura 2033, ma anche quella che ci vede protagonisti di un territorio che vuole svilupparsi nel rispetto dell’ambente e delle future generazioni”. “Grazie a Chiara Frontini per sue parole e per il suo entusiasmo – ha risposto Magnifico - accettiamo l’invito della sindaca a far parte del comitato”.

Frontini ha svelato quali saranno i punti di forza della candidatura viterbese. Tutto ruoterà intorno al "recupero delle tradizioni". "Partendo dal periodo che per la nostra città è il periodo di maggior fasto, il Medioevo, intesseremo tutta questa narrazione che punta a recuperare i lavori, le tradizioni, i comportamenti, le azioni sociali che da quell'epoca possono essere attualizzati. Questo si applica benissimo alla produzione, alla conservazione e al rilancio del sistema agricolo concepito come rapporto con la terra. Ma si collega benissimo anche alla mobilità. Noi - ha aggiunto sempre Frontini, ricordando l’avvicinarsi del giubileo - siamo un territorio dove passa la via Francigena. La narrazione di Viterbo, cuore della Tuscia a capitale della cultura 2033, si snoderà intorno a questo concetto: recuperare sistemi di trasporto e di produzione agricola rispettosi dell’ambiente”.

Magnifico ha definito la Tuscia “una delle culle dell’agricoltura italiana. Il Viterbese ha nella ruralità un proprio pilastro”. Poi un elogio alla figura del contadino, “a cui dobbiamo la meraviglia, la varietà e l’antica ricchezza del paesaggio italiano”. Ma con un presente amaro. “L’agricoltura delle piccole e medie proprietà, tipica dei territori collinari e di montagna, è sempre più in ginocchio se non in coma. La concorrenza delle grandi aziende intensive della pianura, i prezzi del mercato che non consentono margini di profitto, i cambiamenti climatici stanno condannando le piccole aziende agricole ad alzare bandiera bianca”. Danno duplice, perché “quel territorio, un tempo curato come un giardino, soccombe”.

Tra gli interventi molto atteso quello del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, per il quale “tutta la Tuscia deve essere vincolata sul piano spirituale. Non siamo disponibili a negoziare la cultura agricola e la bellezza del paesaggio in sottoregioni come la Tuscia e il Salento, la cui identità è spirito e anima”.