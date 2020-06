© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C’è rimasto un solo ufficio da interpellare, quello del procuratore capo Paolo Auriemma: chiederò di essere ascoltato». Bullicame, il capogruppo di Forza civica, Giacomo Barelli, cerca così la soluzione definitiva al problema creato dai lavori al pozzo San Valentino, il 25 novembre del 2014, effettuati dalla Gestervit. Che non si è aggiudicata la sub concessione per il Sant’Albino.In consiglio comunale Barelli ha preso spunto dalla ricostruzione dei fatti riportata su Il Messaggero. «Il quotidiano ha titolato “La legge si arrende”: ma come facciamo ad accettare una cosa del genere? Titolo legittimo, parlo alla politica. Ci sono sentenze e ordinanze mai eseguite».Sul tema a fine 2018 aveva presentato un’interrogazione, senza però ottenere risposte «perché c’era un procedimento penale. C’è rimasto un ufficio solo da interpellare: la procura, il dottor Paolo Auriemma. Chiederò di essere ascoltato. Potrebbe farlo anche qualcuno in giunta, magari informato ancora più di me. Ci ascolti, perché nessuno sta rispondendo di quello che è successo. Abbiamo scherzato per tanto tempo, qui siamo al pubblico ludibrio».L’assessore Enrico Maria Contardo ha fatto il punto della situazione. «Se non si arrende la legge non ci arrendiamo neanche noi. Sul San Valentino – ha spiegato - la Gestervit ha consegnato un progetto dove secondo noi mancava la parte ingegneristica. E’ stato rimandato indietro. Quindi ha rivisto la progettazione. Ma loro hanno causato il danno e loro devono intervenire». E’ stato inviato alla Regione, con cui c’è stato anche un incontro. E ora dovrà valutarlo. «Ma siamo stati noi a mandare la polizia locale a verificare il danno ambientale. E ora al Bullicame c’è acqua a volontà, sarà anche perché gli stabilimenti termali sono chiusi». Il bando sul Sant’Albino? «La gara si è conclusa ma l’unico partecipante non è stato ritenuto idoneo».Il concetto è stato poi ampliato dal dirigente Eugenio Monaco, in carica solo dal 4 gennaio. «Non sono stato l’unico a inviare tutto in Procura, sono almeno il secondo. L’intervento in danno può essere fatto dal Comune per acclarata inerzia. Mi ero fatto fare il progetto sostitutivo dal direttore di miniera – ha concluso - ma nello stesso momento la Gestervit ha mandato il suo. L’inerzia quindi non si è consumata. Sul bando si è aperto un soccorso istruttorio, ma i termini poi sono scaduti».