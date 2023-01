Venerdì 20 Gennaio 2023, 05:25

«Finora ha solo perso tempo e ridotto il numero di strade su cui, tra l’altro, avrebbero già dovuto essere partiti i lavori». Un boomerang. L’annuncio della sindaca Chiara Frontini sul piano delle asfaltature per il 2023 le sta tornando indietro. O comunque glielo stanno tirando addosso l’ex sindaco Giovanni Arena e il capogruppo del Pd Alvaro Ricci.

Si parte ovviamente dall’ex sindaco, che si è sentito tirato in ballo nel momento in cui Frontini ha parlato di «assenza di interventi negli ultimi 10 anni». «La sindaca, con le sue dichiarazioni - dice Arena - continua imperterrita nel suo atteggiamento supponente e arrogante, “prima di me il nulla”, senza nessun rispetto per i dipendenti comunali e per le amministrazioni precedenti, che si sono impegnate a metterle a disposizione tutti quei milioni che andranno a migliorare nettamente la nostra città».

E parte la prima stoccata: «Ricordo che i viterbesi aspettano ancora gli asfalti già programmati per il 2022 e che il piano triennale dei lavori pubblici della mia amministrazione ha previsto 5 milioni per il 2022, ancora inutilizzati, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024». Ed ecco la seconda: «Visti i tempi record della sindaca, credo che questi interventi arriveranno con molto ritardo».

Arena fornisce quindi la lista di strade su cui i lavori sarebbero dovuti partire entro il 2022, alcune delle quali nominate l’altro giorno da Frontini: via Baracca, strada Teverina, tangenziale Almirante, via dell’Industria, strada Poggino, via dell’Artigianato, la rotonda all’altezza dell’Ipercoop, via Moro, strada Tuscanese, tangenziale ovest, via Santa Maria della Grotticella, Cassia sud, via Monfalcone e via Volta. «Questi gli interventi del 2022, da me pubblicati da mesi - spiega ancora l’ex sindaco - è troppo tempo che si aspettano l’inizio di lavori che oggi vengono pubblicizzati come nuova produzione dell’attuale amministrazione. Tempi da record».

E poi c’è Ricci, già assessore ai lavori pubblici con Michelini sindaco: «La scelta politica di rifare le strade - commenta - consiste nell’aver autorizzato in consiglio comunale la contrazione del mutuo, cui gli uffici danno seguito come atto meramente tecnico. Non voglio fare l’avvocato dell’amministrazione Arena, che forse nessuno come me ha attaccato, ma su quel mutuo eravamo d’accordo». Anche il dem affonda: «Era un momento in cui, senza i vincoli del patto di stabilità che c’erano prima, si poteva fare. La sindaca deve essere intellettualmente onesta: non può non sapere. Semmai la politica sollecita gli uffici affinché il mutuo sia contratto più in fretta. Quindi poteva farlo prima, a dicembre».

L’aggiornamento del prezziario per via dell’aumento dell’energia? «Un’altra scelta politica Frontini poteva fare, ma non c’è stata: anzichè ridurre del 30 per cento le strade da asfaltare, doveva tornare in consiglio sulla copertura finanziaria e autorizzare un mutuo, anziché di 5 milioni, di 6,5». Quindi Frontini di suo, «ha solo tolto - conclude Ricci - preferendo non indebitare di più il Comune».