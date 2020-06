Viterbo, il Blitz cafè chiude dopo 14 anni: «Non solo il Covid, rilancio del centro è solo a parole»

Ultimo aggiornamento: 11:13

«Penso di non aver mai ricevuto tanto affetto in vita mia. Vorrei abbracciare tutti e spero di riuscirci». Un piano sotto il manto stradale di via della Sapienza dalle finestre rettangolari che corteggiano i sampietrini, ingoiano luce e ascoltano i passi sale solo silenzio.Il giorno dopo l’annuncio della chiusura del Blitz, uno dei locali simbolo della movida, Maurizio Ferri cammina con l’ovatta sotto i piedi e un leggero acufene per le centinaia di telefonate ricevute. Amici dell’ultima ora e compagni di ventura con i capelli che hanno cambiato colore. Quattordici anni di vita che ora sfilano davanti e si portano dietro un fiume di ricordi. Dal primo Spritz sulle note dei Linkin Park fino all’ultimo servito poche ore prima della quarantena le ferite della quale oggi, e nei prossimi mesi, minacciano la sopravvivenza di tante imprese.«Ma il Covid c’entra fino a un certo punto – spiega Maurizio – avevo deciso di lasciare dall’autunno scorso quando è stato approvato il piano per la notte e sono entrate in vigore le limitazioni orarie». Nuove disposizioni, lavoro calato del 30% e costi rimasti invariati. «Numeri con i quali sarei potuto andare avanti ma stavamo perdendo l’identità del locale – dice –. Lavorare era diventato un problema. Tutte queste norme, alcune giuste, ti fanno passare la voglia, non so se mi spiego».L’amministrazione Arena ha avuto il demerito di schiacciare il bottone dell’ultima fiala ma non è la sola responsabile dell’emorragia in centro. «Dal primo giorno di apertura non ricordo una giunta che sia venuta incontro o abbia ascoltato le esigenze degli imprenditori – continua Ferri –. E la situazione è sotto gli occhi di tutti. Non è una polemica senza basi ma un dato di fatto. Da anni si parla di rilancio del centro ma i fatti vanno in direzione opposta».Tira sul tavolo anche l’imponente piano di sviluppo urbanistico e commerciale sulla Cassia Nord Ferri, forse l’ultimo chiodo da piantare sul sulla bara di un centro lasciato all'incuria. «A via Cardinal La Fontaine è crollato un palazzo 3 anni fa e ancora non è stato mosso un dito – dice Ferri – La città ha delle potenzialità che ha espresso in una componente minoritaria. Una ricetta non ce l’ho, ma un primo passo è basta invidie, cooperazione dovrà essere l’adagio dei prossimi anni». Un futuro prossimo in cui Ferri ha già iniziato a muoversi. «Per prima cosa mi godrò la famiglia poi, insieme un gruppo di amici, ho gettato le basi per un progetto culturale a lungo raggio». E di tornare a investire in centro che cosa ne pensi? «Che chi prenderà il nostro posto farà un ottimo lavoro e continuerà a far divertire tante persone».