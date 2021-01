Blitz antidroga a Tor Bella Monaca: arrestato giovane di Viterbo con coca e hashish

In una operazione antidroga a Tor Bella Monaca i carabinieri della locale stazione hanno arrestato tre pusher. Tra questi un viterbese.

Ieri sera, in via dell'Archeologia, i militari hanno arrestato un 25enne originario di Foggia e residente a Viterbo, incensurato. Il giovane è stato sorpreso in possesso di 30 dosi di cocaina e altre 27 di hashish. Il giovane pusher è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Nella stessa zona è stato arrestato anche un romano di 27 anni, con precedenti, trovato con 17 dosi di cocaina e circa 500 euro in contanti, somma ritenuta frutto dello spaccio.

