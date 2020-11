Una voce dalla maggioranza e una dall’opposizione. Per una volta unite. Dopo una trattativa andata avanti per ore, il consiglio comunale venerdì ha approvato all’unanimità un maxiemendamento al bilancio, in cui sono confluite le proposte di entrambi gli schieramenti per contrastare l’emergenza sanitaria. Andrea Micci (Lega) e Fabrizio Purchiaroni (Forza civica) svelano alcuni retroscena di quelle lunghe ore in cui – per chi seguiva su youtube i lavori da casa – sullo schermo ha campeggiato “Il consiglio riprenderà tra poco”.

Bilancio, via libera con il maxiemendamento bipartisan per il contrasto al virus: tutte le misure

Come si è arrivati al maxiemendamento?

Purchiaroni: «Attraverso un grande lavoro di tutta la minoranza. Chi in modo più tecnico, chi più provocatorio, ha fortemente cercato di indurre a ragionare su questo provvedimento, unico nel suo genere. Nel senso che speriamo non si debba fare ancora sotto Covid. C’è stata una grande capacità di mediazione del sindaco Giovanni Arena e del presidente del consiglio Stefano Evangelista, infine un’apertura della maggioranza. Il consiglio finalmente si è unito, riprendendo in mano le proprie prerogative. Devi consigliare la giunta sugli atti da fare. Sono felice che il gesto simbolico delle catene abbia contribuito a sbloccare la situazione».

Micci: «Dopo due giorni di incontri, sui quali abbiamo parlato di tanti temi, dal Covid agli investimenti per la città. Senza fare polemica, le trattative si sono prolungate anche perché la minoranza non si è mostrata compatta. C’erano molti distinguo, prese di posizione che fortunatamente però il giorno dopo sono state superate».

Quale è stato il punto più ostico per trovare l’intesa?

P.: «Credo le casette del Natale: non si è subito compreso che non era opportuno farle in questo momento storico. I fondi andavano utilizzati sempre sul commercio, ma per altro. C’è stata la caparbietà della minoranza e l’apertura della maggioranza: il consiglio deve essere orgoglioso».

M.: «Capire insieme come fare, se entro il 31 dicembre saremmo riusciti effettivamente a far sì che questi interventi potessero vedere la luce. E anche dal punto di vista tecnico se sarebbe stato possibile riuscire a portarli a temine. Perché poi se non li realizzi è un problema».

Chi era il più perplesso sulla possibilità di conciliare le varie posizioni, nella rispettiva parte politica?

P.: «Luisa Ciambella e Chiara Frontini, lo hanno annunciato anche loro stesse. Ma alla fine questo ha portato a un risultato ancora migliore, è stata quindi una resistenza costruttiva».

M.: «Non c’erano perplessità, non particolari almeno. Abbiamo un po’ solo sottolineato che dall’altra parte spesso si alzano troppo i toni, cosa che inquina il clima con offese personali. La critica è sacrosanta, ma se si superano i limiti diventa complicato dialogare. Dovevamo però dare un segnale alla città, o lo facevamo col Covid o mai più».

Il maggior sostenitore del maxiemendamento bipartisan?

P.: «Direi tutta la minoranza, chi in un modo, chi nell’altro: c’è stata la volontà comune di tutti».

M.: «Il sindaco, senza dubbio».

E’ una strada che si può ripetere in futuro?

P.: «Me lo auguro, se non altro per tutto ciò che riguarderà l’emergenza sanitaria: ci devono essere amministratori intelligenti, non maggioranza e minoranza».

M.: «Se ci saranno le condizioni, certamente. Noi non abbiamo mai chiuso alla minoranza, ci siamo sempre dimostrati aperti, contrariamente a quello che fanno al governo, dove l’opposizione neanche la consultano».

Se non era così difficile dialogare, non si poteva fare prima?

P.: «Certo, ma meglio tardi che mai».

M.: «Con la maggior parte dell’opposizione abbiamo trovato subito la quadra, ma alcuni rimanevano fermi sulle proprie convinzioni. Ma se uno continua a volere tutto non ci può essere accordo».

