La Ortoetruria WeCom vince anche gara2: è in finale per la B

La Stella sbanca Grottaferrata e vola in finale. La truppa targata Ortoetruria WeCom sfrutta il primo match point a sua disposizione: supera il San Nilo e strappa il biglietto per l’ultimo atto dei play-off di serie C gold laziale di basket.

Ai Castelli è finita 75-64 per gli ospiti che bissano la vittoria di domenica sera al PalaMalè.

Come a Viterbo, anche stavolta la gara è stata molto intensa, con i viterbesi che alla fine sono riusciti a conquistare il punto del 2-0. Su tutti, come accaduto tre giorni fa, un Price stellare autore di ben 23 punti.

La Stella Azzurra Viterbo ora attende l’avversaria della finale per la promozione che uscirà dal match tra Stella Azzurra Roma e Virtus Roma 1960. Stasera ci sarà il secondo atto, con il primo che è andato ai baby della Stella Azzurra romana.

San Nilo Grottaferrata: De Simone 5, Permon 22, Scarano ne, Ridolfi 7, Reali 7, Oliva 4, Polselli 15, Brenda 2, Stainer ne, Proietti 2, Sinanaj ne, Ponzelletti. All.: Busti

Stella Azzurra Viterbo: Price 23, Cittadini 8, Rogani, Navarra ne, Cecchini ne, Taurchini 5, Pebole 5, Meroi 5, Rovere 12, Rubinetti 9, Piazzolla ne, Casanova 8. All.: Fanciullo