Affari a picco e banchisti in fuga: il mercato del sabato ridotto all’osso. «​E peggio andrà nelle prossime settimane quando i margini si assottiglieranno ancora – dice Giulio Terri, rappresentante dell’Anva –. Anch’io, non lo nascondo, sto valutando la possibilità di lasciare Viterbo».Stroncata la speranza di un ritorno al Sacrario (neppure l’idea lanciata da Confesercenti di una segmentazione del parcheggio è stata presa in considerazione) e bocciata una piazza diversa in centro prima del prossimo anno, i conti non tornano e gli slot restano vuoti. Venti circa gli ambulanti che hanno già salpato l’ancora: un terzo del totale. Il problema, sempre lo stesso: una logistica infelice che disincentiva passaggio e affari e, con il passare dei mesi e la chiusura prolungata per arginare il contagio, mette a serio rischio la sopravvivenza delle imprese.«​Da quando ci siamo spostati al Carmine gli incassi sono in caduta libera e non è una novità – continua Terri -. Dopo l’emergenza ci aspettavamo un rimbalzo, invece è andata peggio». Delusione a cui si aggiunge la rabbia per le porte chiuse trovate in Comune. «​Sindaco e giunta conoscono bene la situazione eppure preferiscono tirare dritto – dice Terri - Da due mesi si parla di sostegno agli imprenditori del settore ma verso di noi non è stato fatto un passo. Gli ambulanti rientrano in una categoria diversa si vede o non semplicemente percepiti come tali. Un merito all’amministrazione va comunque riconosciuto: se volevano uccidere il mercato, ci stanno riuscendo».Le perdite oscillano tra il 50 e l’80% «​chi è fortunato riesce a incassare un centinaio d’euro, numeri che non bastano neppure a pagare le spese», spiega Terri. Con l’estate alle porte, sottolineano Anva e tutte le associazioni di categoria, il rischio di un crash del settore non è da escludere.«​Volevano salvare il centro, lo stanno massacrando – dice il segretario di Confimprese, Giancarlo Bandini – L’idea di liberare la zona del parcheggio per garantire un flusso maggiore ai negozi non sta funzionando e l’emergenza sanitaria non c’entra. Anche prima del Covid era così. Spero sempre in un passo indietro: qui non si parla di numeri ma di famiglie che rischiano di non avere più di che vivere».