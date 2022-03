La Banca d'Italia mette in vendita le sue sedi: c'è anche quella di Viterbo

Al via la vendita della sede della Banca d'Italia del capoluogo della Tuscia, in pieno centro. Per la cessione del palazzo, che arriva insieme alle altre sedi non più operative di Enna, Nuoro e Terni, l'istituto centrale ha pubblicato sul suo sito i quattro bandi.

L'immobile viterbese, lungo via Marconi, costituisce un complesso nel centro storico della città, in una

zona di particolare di pregio, con una superficie di 7.114 metri quadrati. Tutti gli immobili vengono venduti interi o in singoli lotti. I tempi e i dettagli delle modalità per le offerte si trovano nei singoli bandi.