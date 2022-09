Lite tra un'anziana e la sua badante che si scaglia contro la polizia: arrestata

E' finita con l'arresto della badante straniera una furiosa lite scoppiata tra quest'ultima e l'anziana donna che doveva assistere, ieri pomeriggio a Viterbo.

Dopo l'allarma scattato per le urla che si sentivano arrivare dall'appartamento che le ospita, al quartiere Cappuccini di Viterbo, la polizia è intervenuta sul posto. Quando gli agenti sono entrati nell'appartamento e hanno chiesto spiegazioni di quanto stava accadendo, cercando di riportare la calma, sono stati aggrediti dalla badante.

La donna è stata quindi fermata e portat in questura. Tutto da chiarire ancora cosa sia accaduto prima dell'arrivo della polizia, e se l'anziana si stata maltrattata a sua volta. Per la collaboratrice domestica è stata poi arrestata per resistenza a pubblico ufficiale.