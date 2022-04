Martedì 5 Aprile 2022, 07:15

Screening oncologici, partita la seconda tornata (la prima era stata a febbraio) di appuntamenti sul territorio grazie al poliambulatorio mobile della Asl. Dopo l’esordio di ieri a Blera, la campagna di prevenzione arriverà oggi a Sutri, per poi toccare Oriolo Romano (mercoledì 6 e giovedì 7), Nepi (venerdì 8), Fabrica di Roma (sabato 9 e domenica 10), Caprarola (lunedì 11) e Ronciglione (martedì 12).

Nei giorni di svolgimento dell’iniziativa, per lo screening del collo dell’utero saranno effettuati Pap test e HPV test, per le donne in fascia di età dai 25 ai 64 anni con accesso diretto senza prenotazione. Gli esami eseguiti rientreranno nel percorso di screening secondo i protocolli previsti. Per lo screening mammografico, sarà effettuata attività di counselling e di prenotazione degli esami mammografici che verranno eseguiti in un’agenda dedicata nel mese di maggio 2022. Infine, per lo screening del colon retto, sarà effettuata attività di counselling e distribuiti gli appositi kit per la esecuzione dei test Fobt di esame delle feci, che verranno riconsegnati nelle farmacie locali. Il poliambulatorio mobile sarà aperto alla cittadinanza dalle 9 alle 18 per effettuare i test citati, la consegna del kit colon retto e per prenotare la mammografia.

Intanto, continuano gli investimenti della Asl. Un nuovo laser chirurgico Co2 è stato consegnato nei giorni scorsi all’Unità operativa di Otorinolaringoiatria di Belcolle. È uno strumento essenziale per la chirurgia oncologica del cavo orale, oncologica endoscopica orofaringea e laringea. In chirurgia otologica nell'otosclerosi e in chirurgia nasale nel trattamento dei turbinati. Inoltre, potrà essere utilizzato in modo multidisciplinare dalle unità operative di Neurochirurgia, Dermatologia, Ginecologia e Chirurgia plastica.