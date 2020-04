© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La giunta ha approvato ieri mattina la delibera proposta dall’assessore Antonella Sberna per le strutture convenzionate con il Comune, con cui dovranno lavorare per una coprogettazione per proseguire nella formazione dei bambini. Ma la scadenza è il 5 del mese: chi aveva già pagato? «Scalerà alla riapertura, se non si riapre quest’anno verranno rimborsate», assicura Antonella Sberna, assessore ai servizi sociali.Ieri è partita anche la consegna dei buoni spesa: le domande crescono giorno dopo giorno. Se giovedì erano 1.300, ora sono «quasi 2 mila quelle arrivate. Ringrazio gli angeli della solidarietà – dice Sberna – ovvero quelle associazioni che hanno dato la disponibilità e sono al lavoro per la distribuzione».Tornando agli asili nido: la gestazione dell’atto è stata lunga. «La delibera è stata riformulata varie volte – spiega - perché ci sono stati confronti con le strutture. Abbiamo deciso l’esenzione delle rette alle famiglie dal 6 marzo fino alla ripresa del servizio, quindi a data indeterminata, e dato mandato al dirigente del settore di formulare dei protocolli di lavoro alternativo con le strutture, in modo tale da poter definire anche a livello formale il rapporto con loro».C’è infatti un confronto aperto in merito «all’applicazione dell’articolo 48 del decreto Cura Italia – continua Sberna - che giustamente le strutture ha fatto presente e che il Comune intende recepire nel modo migliore possibile. Riguarda il progetto pedagogico sottoscritto con l’accreditamento regionale: abbiamo aspettato ora anche perché la Regione aveva detto che avrebbe dato un’interpretazione, pubblicata martedì scorso». Da qui la convocazione di tutti i gestori degli asili nido convenzionati.Ieri il dirigente li ha incontrati «e ora dovranno lavorare insieme una coprogettazione che possa essere la migliore possibile per le famiglie beneficiarie del servizio e che il Comune possa avallare dal punto di vista amministrativo. Dovranno essere in linea con il progetto che le famiglie hanno sposato scegliendo l’asilo e proseguire di conseguenza con la formazione nei bimbi - conclude - come peraltro stanno facendo in queste settimane. Infatti non si sono mai fermate».