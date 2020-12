Scippa portafogli a una anziana, arrestato minorenne con il contributo dei cittadini dell'Ellera

Scippa il portafogli a una anziana, arrestato minorenne. Ieri sera alle 19 i carabinieri della stazione di Bagnaia sono intervenuti a Viterbo per la segnalazione di uno scippo, subito da una signora anziana. I militari, giunti sul posto e aiutati anche da alcuni residenti presenti al momento del fatto, hanno arrestato un giovanissimo residente a Montefiascone.

Il ragazzo dopo aver rubato il portafogli all'anziana donna in Via Pola, ha tentato di fuggire lungo le vie del quartiere Ellera. rima dell’arrivo dei carabinieri avrebbe anche cercato di nascondersi tra le auto in sosta, nascondendo sotto una macchina il portafogli rubato. Poi recuperato.

Il giovane veniva anche trovato in possesso di sostanza stupefacente, poi sequestrata. le indagini sono ancora in corso per accertare la responsabilità di eventuali complici. «Contributo fondamentale nell’arresto del minore - hanno affermato i carabinieri - è stato fornito da alcuni cittadini che, con grande senso civico, hanno immediatamente allertato l'Arma dopo aver udito le grida di aiuto dell’anziana, permettendo così di individuare subito il responsabile del reato, arrestarlo e soprattutto restituire alla vittima il maltolto».

