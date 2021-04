Estersione per debiti di droga, trappola della polizia: arrestato romano con due complici

Lo scors 6 aprile gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato un 25enne romano per il reato di estorsione in concorso(con precedenti di polizia per reati di furto e rapina). Questo dopo che un 23enne della provincia di Viterbo, da tempo sottoposto a minacce (personali ma anche su telefono e in chat, dall'arretsato per dbiti di droga.

Gli agenti si sono appostati in alcune vide del centro storico, per controllare l’indagato mentre riceveva dal 23enne banconote preventivamente fotocopiate e registrate. Quando il giovane romano si è presentato per l’incontro, con due soggetti residenti a Roma e con precedenti specifici (uno minorenne), ripreso anche con supporti video dalla Scientifica, gli agenti sono intervenuti bloccando l’estorsore e i due complici, recuperando il corpo del reato dalla tasca del primo.

L’arrestato, finito in carcere, dopo la convalida da parte del Gip è finito ai domiciliari; sono stati invece denunciati a piede libero per il medesimo reato di estorsione in concorso gli altri due giovani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA