In fuga su auto rubata, inseguiti dai carabinieri finiscono contro un palo. Arrestati 4 minorenni

I carabinieri della compagnia di Viterbo, in tarda notte, dopo una segnalazione hanno sorpreso in via Alessandro Volta, nel quartiere Pilastro, quattro giovanissimi. Stavano tentando di forzare un’auto in sosta per rubare all’interno. Alla vista dei carabinieri sono fuggiti su un’altra autovettura, poi risultata rubata.Inseguiti dalla pattuglia per le vie di Viterbo, probabilmente perché non esperti alla guida, hanno perso il controllo dell’auto e sono andati a sbattere contro un pilone, in via del Pilastro. Immediatamente soccorsi, sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati all’ospedale di Viterbo.I quattro sono stati tutti arrestati per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei quattro è ricoverato avendo riportato fratture, mentre gli altri tre - dopo essere stati sottoposti a osservazione medica - sono stati trasferiti nelle proprie abitazioni e affidati in custodia ai genitori.«La collaborazione dei cittadini, a favore dei quali svolgiamo il nostro servizio, è sempre un prezioso contributo - affermano i carabinieri - che siamo sempre felici di ricevere nella prevenzione dei crimini. Una forma di dovere civico che, se necessario, può essere adempiuto anche in forma anonima, purché ci consenta di poter intervenire tempestivamente ed efficacemente, come in questa situazione».