Girava in auto nel quartiere Carmine con un etto di marijuana, arrestato 22enne

Ultimo aggiornamento: 13:28

Sorpreso in auto con un etto di marijuana, arrestato 22enne. Ieri pomeriggio i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo hanno arrestato un cittadino rumeno di 22 anni, residente a Viterbo nella frazione di Bagnaia e domiciliato a Roccalvecce.Fermato per un controllo nei pressi del quartiere Carmine, il giovane non forniva valide giustificazioni per il fatto che si trovasse in quel luogo in tempi di emergenza Coronavirus, circostanza che insospettiva i militari.Nel corso degli accertamenti più approfonditi sulla autovettura, i carabinieri sentivano un forte odore di stupefacente provenire dall’abitacolo, motivo per cui procedevano alla perquisizione del mezzo. Abilmente nascosti c'erano infatti due involucri di marijuana del peso totale di 110 grammi. La sostanza era già suddivisa in “cime” pronta per essere venduta al dettaglio.Il giovane è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio e messo a disposizione della Procura di Viterbo.