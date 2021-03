Bloccata con l'eroina in auto, in manette operatrice socio sanitaria

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo hanno notato, durante un servizio di controllo del territorio, una giovane donna - già conosciuta per precedenti reati - che si muoveva lungo la strada Cassia, da sola in auto guardandosi continuamente intorno in modo nervoso.

Hanno deciso così di iniziare un servizio di pedinamento per poi fermarla, appena le condizioni della strada fossero favorevoli. Dopo pochi chilometri di Cassia Nord i carabinieri l'hanno sottoposta a perquisizione, trovandola in possesso di 5 grammi di eroina.

Immediatamente i carabinieri hanno sequestrato la droga ed hanno dichiarato la giovane viterbese, operatrice socio sanitaria, in arresto per spaccio e l'hanno tradotta nelle camere di sicurezza della compagnia.

