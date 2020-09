Viterbo, sempre attivo lo spaccio in centro: arrestato 32enne con due etti di cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaccio in centro, in manette 32enne con due etti di cocaina. Ieri pomeriggio, durante i controlli del territorio, gli agenti della polizia e della squadra Volante hanno arrestato un pakistano di 32 anni, domiciliato in un appartamento del centro storico viterbese.L’uomo, intercettato dalla Volante in Corso Italia, con una valigia di notevoli dimensioni, alla vista della polizia, repentinamente si è nascosto in una stradina laterale. Il gesto improvviso non è sfuggito agli operatori che hanno messo in atto nella zona un’attività di osservazione e appostamento, riuscendo a bloccare l’uomo mentre si accingeva a rifugiarsi all’interno di un portone.A seguito di controllo sulla persona sono stati trovati 246 grammi di cocaina. In casa, un bilancino di precisione con tracce di sostanza stupefacente. Il pakistano, portato in Questura, dopo le formalità di rito e su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato arrestato.