Spaccia eroina in via Cattaneo, arrestato 40enne viterbese

I carabinieri del nucelo radiomobile della Compagnia di Viterbo, ieri in serata a seguito di un servizio di osservazione e controllo, hanno arrestato mentre spacciava droga un pregiudicato italiano, di 40 anni, sorpreso mentre vendeva 5 grammi di eroina a un assuntore.



Immediatamente è stata perquisita anche la sua abitazione, dove i carabinieri hanno trovato altri 4 grammi di eroina, oltre al materiale per confezionare le dosi da spacciare. Subito dopo la perquisizione lo spacciatore è stato dichiarato in arresto dai carabinieri, ed è stato trasferito nella sua casa in regime di arresti domiciliari © RIPRODUZIONE RISERVATA