Viterbo, bracciante straniero fermato in centro con oltre un etto di hashish: arrestato

Nuova indagine dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Viterbo contro lo spaccio di droga nel centro cittadino di Viterbo. Uno straniero arrestato e oltre un etto di hashish il bilancio finale.

I militari hanno notato un uomo di origini africane che camminava per le vie del centro. Alla vista dell’ autoradio lo straniero ha dato segni di evidente disagio per sentirsi osservato. Arrivati fino a una via più isolata, seguendolo a distanza, i carabinieri lo hanno affiancato e invitato a fermarsi.

Il giovane, cittadino del Gambia incensurato, bracciante agricolo, è stato perquisito e sono saltati fuori involucri di cellophane per un totale di 17 grammi di hashish. Nella successiva perquisizione della sua abitazione i carabinieri hanno trovato altri 117 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione utilizzati per dividere le dosi, e materiale per tagliare e confezionare le droga.

Il bracciante è stato arrestato per spaccio e trasferito nelle camere di sicurezza della compagnia di Viterbo.