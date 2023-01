Droga nei barattoli della dispensa, nei guai un 46enne

Droga nei barattoli della dispensa, nei guai 46enne.

Questo fine settimana a Bomarzo i carabinieri della compagnia di Viterbo hanno arrestato in flagranza un quarantaseienne viterbese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione in abitazione i militari della stazione lo hanno trovato in possesso di circa 110 grammi di marijuana, suddivisi in più barattoli, occultati tra l’arredo della cucina e un sottoscala.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari. Al termine della direttissima è stato sottoposto all’obbligo di firma.