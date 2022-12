Nascondeva 100 grammi di cocaina nel garage della madre, 36enne arrestato dalla polizia

Lunedì scorso personale della Squadra mobile della Questura di Viterbo ha arrestato un 36enne per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Dopo l'attività info-investigativa in una zona del centro storico, gli agenti hanno fermato l’uomo per un controllo mentre usciva dalla casa dove vive la madre.

Notando l’evidente stato di agitazione, i poliziotti hanno effettuato una rapida perquisizione sorprendendolo in possesso di 3 involucri di cocaina, per circa 10 grammi complessivi oltre a 500 euro in contanti.

La perquisizione si è quindi estesa all’abitazione della madre e nel garage a lui in uso sono stati trovati un barattolo contenente altra sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino elettronico, la sostanza da taglio e il materiale per il confezionamento.

Alla fine sono stati sequestrati quasi 100 grammi di cocaina e l’arrestato, all’esito del giudizio di convalida presso il tribunale di Viterbo, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.