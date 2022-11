Dà in escandescenza allo stadio e poi si spoglia davanti alla polizia, arrestato

Si spoglia in un negozio e davanti alla polizia, arrestato. Ieri sera hli agenti della Squadra Volante ha arrestato uno straniero 28enne, domiciliato in provincia di Viterbo, per resistenza a pubblico ufficiale, atti osceni in luogo pubblico e lancio di oggetti pericolosi.

Il giovane, segnalato nel pomeriggio mentre stava dando in escandescenza all’ingresso dello stadio Rocchi (dove era in corso una partita di calcio valida per il campionato nazionale di “Lega Pro”), alla vista degli operatori si subito è allontanato dirigendosi verso il vicino centro commerciale “Tuscia”.

L’uomo all'interno del centro, appena si è visto accerchiato, ha inveito violentemente contro i poliziotti e si è abbassato i pantaloni simulando l’atto della masturbazione in presenza dei numerosi clienti del negozio. Nonostante la resistenza messa in atto, gli agenti lo hanno bloccato e arrestato, provvedendo anche a richiedere l’intervento di personale sanitario in considerazione del forte stato di agitazione.