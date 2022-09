Lotta allo spaccio, in manette quattro giovani: sequestrato un chilo e mezzo di droga

Lotta allo spaccio, arrestati 4 giovani e sequestrato più di un chilo e mezzo di droga.

La scorsa notte, i carabinieri - in due diverse operazioni, hanno arrestato quattro persone, trovate in possesso di importanti quantitativi di droga, destinata all’attività di spaccio al dettaglio. La prima attività di polizia giudiziaria è quella portata a termine dai militari della sezione operativa del Norm di Viterbo.

I carabinieri, da tempo, tenevano sotto controllo un’abitazione del centro storico, presa in affitto da due stranieri già conosciuti per i trascorsi giudiziari. La scorsa notte, i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento: la perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento e al sequestro di sei panetti di hashish, per un peso di circa 600 grammi, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento in dosi; nonché la somma in contanti di circa 1.000 euro, provento dell’attività di spaccio.

Il secondo intervento, sempre la scorsa notte, dei carabinieri della stazione di Orte al casello autostradale. I militari hanno fermato un’autovettura proveniente da Roma, con a bordo due ragazzi, un italiano e un papuano. I giovani trasportavano 9 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa un chilo.